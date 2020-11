Bozen: Krematorium droht wieder Überlastung wegen Covid-19

„Wir sind wieder in einer Situation wie Ende März: Mit 19 Toten in Südtirol sind wir mit der Kapazität am Limit“, warnt Walcher. Rund 60 Särge seien derzeit auf der abzuarbeitenden Liste des Krematoriums. Täglich können aber nur etwa 12 Einäscherungen vorgenommen werden. Daher wurden erneut 2 Kühlcontainer aufgebaut, um die Särge längere Zeit lagern zu können. In Bozen gab es am Sonntag 184 neue Covid-19- Fälle. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt derzeit 3028 Menschen wegen dem Virus in Quarantäne. In Leifers wurden 29 neue Fälle gemeldet, insgesamt sind dort 610 Personen in Quarantäne.

d/stol