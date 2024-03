Bozen: Küche durch Brand zerstört – 2 Katzen vor Erstickungstod gerettet

Aus einer Wohnung im 3. Stock stieg dichter Rauch auf. - Foto: © BFW

Die Wehrleute konnten 2 Katzen aus der Wohnung retten. - Foto: © BFW

Ein Nachbar schlug um 17.25 Uhr Alarm, nachdem er beobachtet hatte, wie dichter Rauch aus einem Fenster im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Alten Mendelstraße trat. Sofort machten sich die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr auf den Weg zum Einsatzort.Dort stellten sie fest, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen war. Es hatte sich allerdings bereits in der gesamten Wohnung starker Rauch verteilt. Obwohl die Wehrleute das Feuer rasch unter Kontrolle bringen konnten, entstand beträchtlicher Schaden in der Küche.Im Zuge der Löscharbeiten Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute in der Wohnung 2 Katzen am Boden liegen, die kein Lebenszeichen mehr von sich gaben. Die Einsatzkräfte brachten sie ins Freie und versorgten sie dort mit Sauerstoff. „So haben sich die Tiere tatsächlich wieder erholten – sehr zur Freude der Kinder, die in der Wohnung leben“, erklärt die Berufsfeuerwehr Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr Bozen auch der Rettungsdienst.