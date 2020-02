Bozen: Küche geht in Flammen auf

Kurz vor 14 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Brand in die Mendelgasse gerufen. Nachbarn hatten eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude festgestellt.In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war es in der Küche zu einem Brand gekommen. Über den Balkon im 1. Obergeschoss konnte sich die Mannschaft Zugang zur Küche verschaffen.Der Brand wurde innerhalb kürzester Zeit lokalisiert und gelöscht. Durch strukturiertes Vorgehen konnten die Rauchschäden auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Zur Zeit des Brandes waren keine Personen in der Wohnung.Im Einsatz stand auch der Rettungsdienst und ein Techniker der Seab-Gas.

