Das Feuer brach im Hochparterre des Hauses mit der Hausnummer 3,, an der Kreuzung mit der Thuille-Straße, aus. Aus einem Fenster des Gebäudes stieg eine deutlich sichtbare weiße Rauchwolke auf, berichtet die italienische Tageszeitung „Alto Adige“.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362927_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Feuer geriet ersten Angaben zufolge in der Küche der Wohnung aus. Nach ersten Informationen könnte eine Gasflasche den Brand ausgelöst haben. Die genaue Ursache muss allerdings noch geklärt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362930_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich die Familie in der Wohnung. Die anwesenden Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen, ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362933_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Berufsfeuerwehr war vor Ort im Einsatz. Nun gilt es, die Brandursache zu klären und den entstandenen Schaden festzustellen.