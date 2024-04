Bozen: Ladendieb geht auf Streifenwagen los und bedroht Polizisten

Mann rastet aus und tritt Streifenwagen

Die Polizisten waren gerade dabei, mit ihrem Streifenwagen die Lauben zu durchqueren, als ihnen ein 28-jähriger marokkanischer Staatsbürger auffiel, der hastig gestohlene Kleidung in einer Tasche verstaute. Als er das Polizeiauto sah, fing er an, in Richtung Obstmarkt zu laufen, um sich einer Kontrolle zu entziehen.Die Polizei konnte den Mann nach nur wenigen Metern anhalten. Daraufhin wurde der 28-Jährige gewalttätig, versuchte die Beamten mit Händen und Füßen zu schlagen und drohte ihnen mit dem Tod.Als er sah, dass die Beamten unbeeindruckt blieben, ging er auf ihren Streifenwagen los. Zuerst trat er ihn, dann schlug er mit seinem Kopf dagegen. Dabei beschädigte er das Auto und verletzte sich an den Händen und im Gesicht.Die Polizei nahm ihn daraufhin fest und beschlagnahmte die gestohlene Kleidung, die anschließend dem Geschäft unter den Lauben zurückgegeben wurde.Der 28-jährige marokkanische Staatsbürger, der schon vorbestraft war, wurde hingegen angezeigt und abgeschoben.