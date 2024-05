Bozen: Ladendieb wird handgreiflich – Abschiebung angeordnet

Bei der Staatspolizei ging am Samstag ein Notruf ein: Im Twenty trieb ein Ladendieb sein Unwesen. Vor Ort konnten die Ermittler den Verdächtigen anhand von Zeugen Aussagen schnell identifizieren und auf seiner Flucht in Richtung Stadtzentrum festnehmen.Im Anschluss rekonstruierten die Beamten, was sich kurz zuvor ereignet hatte: Der mehrfach vorbestrafe 22-jähriger marokkanische Staatsangehörige hatte eine Parfümgeschäft betreten und war dort durch die Regale gestreift. Einer der Geschäftsführer beobachtete ihn dann dabei, wie er einige Parfümflaschen an sich nahm, die Diebstahlsicherung entfernte und in seiner Tasche versteckte.Als sich der Verdächtige entlarvt wähnte, ließ er das Diebesgut zunächst im Laden, kehrte aber wenig später zurück, nahm die gestohlene Ware wieder an sich und wurde dem Geschäftsführer gegenüber handgreiflich als er die Flucht ergriff. Das Sicherheitspersonal nahm sofort die Verfolgung auf und verständigte die Polizei, die den Täter wenig später fassen konnte.Bei einer Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Polizisten neben den Parfümflaschen noch weiteres Diebesgut sowie ein Messer, das er wohl benutzt hatte, um die Diebstahlsicherung zu entfernen.Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der 22-Jährige bei der Justizbehörde wegen versuchten Raubes, Hehlerei und Besitz von Einbruchswerkzeug angezeigt. In Anbetracht des Vorfalls und des Vorstrafenregisters des Mannes erließ Quästor Paolo Sartori eine Ausweisungsverfügung gegen ihn.