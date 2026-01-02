Die beiden Personen wurden ertappt, als sie Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Geschäft im Einkaufszentrum „Twenty“ gestohlen hatten. Das Diebesgut konnte zurückgegeben werden. <BR \/><BR \/>Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieselben Personen auch für zwei Raubüberfälle verantwortlich waren, einer davon gegen einen Minderjährigen. Auf Grundlage eines Haftbefehls klickten für einen der beiden Täter die Handschellen. Der zweite wurde auf freiem Fuß angezeigt. <h3>\r\nWeitere Anzeigen<\/h3>Neben dem Fall im Einkaufszentrum wurden mehrere weitere Delikte verfolgt: Ein weiterer Diebstahl in einem Geschäft sowie zwei Diebstähle aus Fahrzeugen mit sichergestellten Einbruchswerkzeugen, Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Waffenrecht. <BR \/><BR \/>Außerdem wurden ein versuchter Diebstahl an einem Lieferfahrzeug sowie ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz im Zusammenhang mit der Aussetzung eines Tieres angezeigt.