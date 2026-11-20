Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen und gleichzeitig die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren: Dazu lädt die Gemeinde Bozen am Sonntag, 22. November, ein. Bereits zum 13. Mal werden das Stadtrennen und die Wanderung gegen Gewalt an Frauen organisiert. Die Veranstaltung findet im Vorfeld des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November statt.<BR \/><BR \/>Unter dem diesjährigen Motto „I make the difference – Ich mache den Unterschied im Kampf gegen Gewalt an Frauen“ soll deutlich werden, dass jede und jeder Einzelne einen Beitrag zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt leisten kann. Neben dem sportlichen Gedanken steht deshalb vor allem die Sensibilisierung der Öffentlichkeit im Mittelpunkt.<BR \/><BR \/>Der Start erfolgt um 10.30 Uhr beim Museion auf der Seite der Promenade. Zur Auswahl stehen zwei Strecken: ein rund fünf Kilometer langes, nicht wettkampforientiertes Stadtrennen mit Zeitmessung sowie eine etwa drei Kilometer lange Wanderung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Beide Strecken führen durch Teile der Bozner Altstadt sowie entlang der Talferpromenade und der Radwege.<BR \/><BR \/>Rund um das Museion erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem ein Informations- und Rahmenprogramm. Einrichtungen des Bozner Netzwerks gegen Gewalt an Frauen sowie verschiedene Vereinigungen zur Stärkung von Frauen präsentieren ihre Arbeit an Informationsständen. Ergänzt wird das Programm durch eine Ausstellung einer jungen Künstlerin von Cooltour und musikalische Beiträge der Gruppe Lidocain, des Chors Corodoro von Officine Vispa und von Sissamba.<BR \/><BR \/>Im Anschluss an das Stadtrennen werden die Erstplatzierten der Männer- und Frauenwertung sowie die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kategorien unter 18 und unter 14 Jahren ausgezeichnet. Der Jugendpreis ist dem Gedenken an Mario Morgavi gewidmet, einem im Dienst verstorbenen Inspektor der Staatspolizei, der sich besonders für die Vorbeugung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen eingesetzt hatte.<BR \/><BR \/>Organisiert wird die Veranstaltung von der Gemeinde Bozen gemeinsam mit dem Betrieb für Sozialdienste Bozen, UISP Bozen, der Sportgruppe der Staatspolizei und der Stiftung Museion. Finanziell unterstützt wird sie von der Autonomen Provinz Bozen.<BR \/><BR \/>Für die Teilnahme am Stadtrennen oder an der Wanderung ist eine Einschreibegebühr zu entrichten. Darin enthalten sind ein T-Shirt und eine kleine Verpflegung im Zielraum. Die Anmeldung erfolgt entweder <a href="https:\/\/www.uisprenota.com\/corsa-antiviolenza" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">online<\/a> oder am Samstag, 21. November, von 10 bis 12 Uhr am UISP-Stand sowie am Sonntag direkt beim Museion.