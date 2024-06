Bozen: Langfinger mehrmals am selben Tag im selben Supermarkt

Vorbestrafter 29-Jähriger angezeigt und ausgewiesen

3 Stunden später nächster Notruf aus der Rittner Straße

3 Anzeigen, 2 Ausweisungen und 1 Aufenthaltsverbot

„Eurospar“-Mitarbeiterin mit dem Tode bedroht

Am Freitag wurden die Polizeibeamten gleich 2 Mal in eine „Eurospin“-Filiale in die Rittner Straße gerufen. Der erste Notruf erreichte die Beamten gegen 12 Uhr, nachdem ein Sicherheitsbeamter des Supermarkts Zeuge eines Diebstahls geworden sein soll: Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera habe er erkannt, wie ein ausländischer Staatsbürger mehrere Produkte aus den Regalen in seine Tasche verschwinden ließ, heißt es in einer Aussendung der Quästur Die Beamten nahmen die Personalien des Mannes auf: Es handelt sich um einen 29-jährigen Marokkaner. Der Mann ohne festen Wohnsitz soll zahlreiche Vorstrafen auf dem Kerbholz haben, unter anderem wegen Diebstahls, Raubüberfalls, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Der 29-Jährige wurde wegen Diebstahls angezeigt. Quästor Paolo Sartori verfügte ein Ausweisungsdekret gegen ihn.Gegen 15 Uhr wurden die Beamten erneut in denselben Supermarkt gerufen. Diesmal hatten dort mehrere Personen Waren mitgehen lassen: ein 28-Jähriger aus Tunesien, ein 23-jähriger Marokkaner sowie eine 21-Jährige aus Bozen , ohne festen Wohnsitz.Die 3 Langfinger sollen Lebensmittel und alkoholhaltige Getränke in ihren Rucksäcken versteckt gehabt haben. Sie wurden wegen Diebstahls angezeigt. Gegen die 2 vorbestraften Männer aus dem Ausland wurde ein Ausweisungsdekret verhängt; die vorbestrafte Frau aus Bozen erhielt eine 3-jährige Wegweisung aus Bozen Am Samstag gegen 18 Uhr kam es im „Eurospar“ in der Romstraße zu einem weiteren Zwischenfall, der den Einsatz der Polizeibeamten erforderte: Ein 42-Jähriger aus Rumänien soll eine Supermarkt-Mitarbeiterin beleidigt und mit dem Tode bedroht haben. Der unter anderem wegen erschwerten Raubes und Verstoßen gegen ein Aufenthaltsverbot vorbestrafte Mann wurde wegen Bedrohung angezeigt. Außerdem wurde gegen ihn ein 3-jähriges Verbot erlassen, sich in der Gemeinde Bozen aufzuhalten.