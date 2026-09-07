Ersten Informationen zufolge war eine Person im Bereich der Loreto-Brücke im Wasser gesichtet worden, die von der Strömung mitgerissen wurde. Die Berufsfeuerwehr, die Wasserretter und Bezirks-Taucher rückten umgehend aus und folgten dem Flussverlauf stadtauswärts.<BR \/><BR \/>Die Suchmannschaften verlagerten den Einsatz von der Loreto-Brücke über die Rom-Brücke weiter nach Süden. Auf der Höhe der Palermo-Brücke gelang es den Einsatzkräften schließlich, den leblosen Körper zu lokalisieren und aus dem Fluss zu bergen.<BR \/><BR \/>Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut ersten Informationen um einen erwachsenen Mann. Seine Identität ist derzeit noch nicht geklärt. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu rekonstruieren.