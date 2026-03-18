Der Bozner Quästor, Giuseppe Ferrari, hat die Lizenz des Inhabers einer Tabaktrafik in der Landeshauptstadt für die Dauer von sieben Tagen ausgesetzt. <BR \/><BR \/>Auslöser für das Vorgehen war eine Kontrolle durch Beamte der Staatspolizei. Dabei wurde ein minderjähriger Jugendlicher identifiziert, der das Geschäft verließ, unmittelbar nachdem er eine Packung Zigaretten gekauft haben soll.<BR \/><BR \/>Der Vorfall stellt einen Verstoß gegen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen dar, die den Verkauf von Tabakwaren an Personen unter 18 Jahren ausdrücklich untersagen. Diese Regelung dient dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und richtet sich insbesondere an den Schutz von Jugendlichen.<BR \/><BR \/>Angesichts der festgestellten Umstände erachtete es der Quästor als notwendig, die Lizenz vorübergehend auszusetzen. Ziel der Maßnahme ist es, eine Wiederholung ähnlicher Verstöße zu verhindern und alle Gewerbetreibenden zur konsequenten Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften anzuhalten.<BR \/><BR \/>Die Staatspolizei kündigte an, auch weiterhin gezielte Kontrollen im gesamten Gebiet durchzuführen, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Bürger sicherzustellen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Schutz von Minderjährigen.