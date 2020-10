Bozen: Lkw verliert große Menge Treibstoff

Beim Entladen der Ware für einen Supermarkt in der Romstraße touchierte der Lkw die Kante der Rampe. Dabei wurde der Tank aufgerissen und eine große Menge Diesel trat aus.Sofort rückte die Berufsfeuerwehr Bozen an und begann den Treibstoff abzupumpen und mit Bindemittel aufzusaugen. Für die Aufräumarbeiten, die aktuell noch andauern, musste eine Fahrspur sowie der Geh- und Radweg der Romstraße gesperrt werden. Der Verkehr wird von der Stadtpolizei geregelt.Ein Teil des Treibstoffs gelangte in das Abwassersystem. Die SEAB wurde verständigt. Am Nachmittag sollen Kontrollen durchgeführt und die Kanäle gereinigt werden.

