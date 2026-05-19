Ein gestohlenes Carsharing-Fahrzeug hat am Sonntagabend laut der Tageszeitung „Alto Adige“ in Bozen für Aufregung gesorgt. Die Fahrt endete schließlich mit einem heftigen Aufprall gegen einen Baum in der Mozartstraße. Die drei mutmaßlichen Täter konnten anschließend zu Fuß fliehen und sind bislang verschwunden.<BR \/><BR \/>Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Volkswagen der Carsharing-Gesellschaft AlpsGo. Das Auto war regulär von einem jungen Marokkaner aus Lana gemietet worden. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß der Mann allerdings nicht mehr im Wagen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ihm das Fahrzeug rund fünfzehn Minuten zuvor in derselben Gegend gestohlen worden.<BR \/><BR \/>Der Mann soll das Auto kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen haben, nachdem er ausgestiegen war. Diesen Moment nutzten offenbar drei Männer aus, um mit dem Fahrzeug davonzufahren. <h3>\r\nMit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs<\/h3>Mehrere Anwohner berichteten von einer rasanten Fahrt entlang der Reschenstraße. Das Auto sei mit . Die Fahrt dauerte laut Zeugenaussagen etwa fünfzehn Minuten und endete an der Kreuzung mit der Don-Narciso-Sordo-Straße. Dort verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, das schließlich gegen einen Baum prallte.<BR \/><BR \/>Nach dem Zusammenstoß stiegen die drei Männer sofort aus und flüchteten zu Fuß. Bislang fehlt von ihnen jede Spur. Die Schäden am Unfallort waren auch am nächsten Morgen noch deutlich sichtbar. Ein Baum wurde stark beschädigt, außerdem lagen Fahrzeugteile verstreut auf der Straße. Als die Stadtpolizei eintraf, lehnte der Wagen mit massiv beschädigter linker Seite an einem Baumstamm. Nach den ersten Untersuchungen wurde das Fahrzeug abgeschleppt und zur Begutachtung in eine Werkstatt gebracht.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen führt die Unfallabteilung der Stadtpolizei. Nun sollen Zeugen befragt und die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet werden. Von den drei Verdächtigen liegt bislang lediglich eine grobe Beschreibung vor, die vom Mieter des Fahrzeugs stammt.<h3>\r\nFahrzeug über Freund in England gemietet <\/h3>Im Fokus der Ermittlungen steht auch die Anmietung des Wagens. Nach bisherigen Informationen soll der junge Mann aus Lana den Mietvertrag über die Zugangsdaten eines Freundes abgeschlossen haben, der sich derzeit in England befindet. Über die AlpsGo-App können Nutzer ihren Führerschein hochladen, Fahrzeuge reservieren, die Türen ohne Schlüssel öffnen und die Abrechnung verwalten. Ob die Nutzung fremder Zugangsdaten zulässig war, blieb zunächst offen. Eine Stellungnahme des Unternehmens war laut „Alto Adige“ nicht zu erhalten.<BR \/><BR \/>Neben dem beschädigten Baum wurden bei der Fahrt auch zwei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler gehen derzeit von Diebstahl und Sachbeschädigung aus.