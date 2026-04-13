<BR \/>Gegen 21:30 Uhr ging in der Einsatzzentrale eine Meldung eines Bürgers ein. Dieser berichtete von einer Person, die in einem Geschäft in der Drususstraße Verkaufsautomaten beschädigte.<BR \/><BR \/>Die Beamten der Streifenpolizei trafen umgehend am Einsatzort ein. Dort überraschten sie einen Mann mit verhülltem Gesicht, der mit einem Schraubenzieher an den Automaten hantierte. Die Polizisten konnten ihn sofort stoppen und festhalten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1301181_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dadurch wurde die Straftat unterbrochen, noch bevor es dem Mann gelang, das in den Automaten befindliche Geld zu entwenden. Der Verdächtige wurde anschließend in die Quästur gebracht. <BR \/><BR \/>Bei ihm handelt es sich um einen 41-jährigen italienischen Staatsbürger, der bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Er wurde wegen schwerem Diebstahl sowie wegen des Mitführens von Gegenständen, die als Waffe verwendet werden könnten, verhaftet.