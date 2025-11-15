<BR \/>Im Berloffa-Park in Bozen ist es am Mittwoch zu einem gefährlichen Vorfall gekommen. Ein Mann, bereits wegen zahlreicher Delikte bekannt, hatte sich ein Taschenmesser an die Kehle gehalten und damit einen Suizidversuch inszeniert. Die Beamten konnten den stark alkoholisierten Mann rasch entwaffnen. Er drohte anschließend, sich mit einem Feuerzeug den Bart anzuzünden, woraufhin der Rettungsdienst angefordert wurde.<BR \/><BR \/>Auch gegenüber den eintreffenden Sanitätern zeigte sich der Mann sofort aggressiv. Die Polizei eskortierte den Rettungswagen bis ins Krankenhaus. Dort verweigerte der Mann die Behandlung und griff unvermittelt einen Sanitäter an. Die Beamten mussten erneut eingreifen und ihn überwältigen. Der Sanitäter erlitt eine Prellung am Arm. <BR \/><BR \/>Der italienische Staatsbürger wurde wegen Körperverletzung gegenüber medizinischem Personal festgenommen und nach einem Schnellverfahren wieder auf freien Fuß gesetzt. Angesichts der Gefährlichkeit des Mannes verhängte Quästor Giuseppe Ferrari ein vierjähriges Aufenthaltsverbot für Bozen.