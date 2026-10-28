Der verhaftete Mann, ein marokkanischer Staatsbürger, hatte zuvor in der Trientstraße Müllbehälter umgeworfen. Bei seinem Angriff setzten die Beamten Pfefferspray ein.<BR \/><BR \/>Bei weiteren Kontrollen im Stadtviertel Don Bosco wurde ein 27-jähriger Italiener mit einer Schleifmaschine, Schraubenziehern und weiterem Werkzeug angehalten und angezeigt.<BR \/><BR \/>Außerdem wurden ein 30-jähriger Somalier wegen des Besitzes eines Messers, zwei 20-jährige Marokkaner wegen des Diebstahls von Kleidungsstücken in einem Geschäft sowie zwei ausländische und ein italienischer Staatsbürger wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für die Gemeinde Bozen angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierte die Beamten am gestrigen Dienstag 93 Personen und 19 Fahrzeuge.