Am Abend des gestrigen Dienstag ging bei der Polizei ein Notruf ein: Eine Frau hatte Alarm geschlagen, nachdem sie ihren Ex-Partner unter ihrem Wohnhaus bemerkt hatte – obwohl sie bereits in der Vergangenheit ein Annäherungsverbot gegen diesen erwirkt hatte.<h3>\r\nFür den Mann klicken die Handschellen<\/h3> Eine Streife der Staatspolizei rückte sofort aus und konnte den Mann noch im Stiegenhaus des Mehrfamilienhauses stoppen.<BR \/><BR \/>Der 39-jährige italienische Staatsbürger, der bereits polizeibekannt ist und im Unterland lebt, wurde auf die Quästur gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er wegen der Missachtung des Annäherungsverbots verhaftet. Der Mann wurde in das Bozner Gefängnis überstellt.<BR \/><BR \/>Neben der Verhaftung führten die Beamten weitere Kontrollen im Bozner Stadtgebiet durch. Dabei wurden insgesamt neun Personen angezeigt. Sechs davon wurden wegen des Verstoßes gegen ein Aufenthaltsverbot angezeigt.