Der Verdächtigte wurde in Untersuchungshaft überstellt.Dem Mann wird vorgeworfen im August in der Landeshauptstadt 2 Frauen überfallen zu haben. In beiden Fällen soll er den Opfern eine Kette vom hals gerissen haben, als diese dabei waren ihre Häuser zu betreten.Im Laufe der Ermittlungen konnten zahlreiche Beweise sichergestellt werden, die den 51-Jährigen schwer belasten – darunter Aufnahmen einer Überwachungskamera.