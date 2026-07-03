„Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann nur wenige Minuten vor dem Eintreffen der Streifenwagen in einem Park an der Ortlerstraße von einer Gruppe Ausländer angegriffen und mit mehreren Stichen attackiert worden war“, teilte die Quästur mit. Trotz seiner Verletzungen sei der Mann weiter mit Stichen attackiert worden, obwohl er bereits am Boden lag. <BR \/><BR \/>Auch sollen ihm die Angreifer ins Gesicht getreten haben. „Die Angreifer flüchteten umgehend und verschwanden spurlos. Das Opfer wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses Bozen gebracht“, erklärte die Quästur. Die Staatspolizei ermittelt derzeit gegen die Täter dieses brutalen Angriffs.