Bozen: Mann stirbt mit Corona-Infektion

Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, starb am Mittwoch ein 88-Jähriger aus Bozen im Krankenhaus in Bozen. Der Mann war davor positiv auf das Coronavirus getestet worden.Der Pensionist hatte Vorerkrankungen. wie unter anderem Diabetes und war vor einigen Tagen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert worden.

