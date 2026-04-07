Die verstärkten Kontrollen am Osterwochenende wurden von der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei und Finanzpolizei durchgeführt. <h3>\r\n34-Jährige greift Sanitäterin an<\/h3>In der Nacht auf den Ostersonntag wurden die Beamten zu einer Schlägerei auf den Dominikanerplatz gerufen. Dort stießen sie auf zwei Männer aus Marokko im Alter von 34 und 24 Jahren, die auf die Täterbeschreibung passten. Die beiden Männer wurden angezeigt, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht.<BR \/><BR \/>Einer der mutmaßlichen Raufbolde (34) klagte über Schmerzen, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Mann soll daraufhin laut Aussendung der Quästur auch eine Sanitäterin angegriffen haben. Er wurde verhaftet.<h3>\r\nPolizisten mit Eisenstange angegriffen<\/h3>Am Sonntagabend wurde die Polizei nach Firmian gerufen, wo sich ein 23-Jähriger auffällig verhalten hatte. Als sich die Beamten dem Mann italienischer Staatsbürgerschaft näherten, soll dieser versucht haben, sie mit einer Eisenstange anzugreifen. Auch für ihn klickten die Handschellen.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden im Laufe des Wochenendes mehrere Personen angezeigt, unter anderem wegen Verstößen gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen sowie wegen weiterer Delikte. In einem Fall konnte auch ein gestohlener Elektroroller sichergestellt und dem Besitzer zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden bei den Kontrollen über 200 Personen überprüft.