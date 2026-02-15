Innerhalb weniger Minuten gingen am Samstagabend gegen 20.30 Uhr mehrere Notrufe ein, die von einer Massenschlägerei berichteten – Schätzungen zufolge waren rund 20 Personen daran beteiligt. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte rückten sofort aus: Neben Polizeistreifen rückten auch Carabinieri, Finanzpolizei, das Militär sowie die Stadtpolizei aus. Als die ersten Einsatzkräfte in der Eisackstraße eintrafen, hatten die Beteiligten bereits die Flucht ergriffen – offenbar aufgeschreckt durch das Heulen der herannahenden Sirenen.<BR \/><BR \/>Die Quästur hat indes Ermittlungen aufgenommen: Es gilt, die Identität der Beteiligten sowie weitere Hintergründe hinter der gewalttätigen Ausschreitung zu klären. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob der mutmaßliche Drogenhandel eine Rolle gespielt haben könnte. <BR \/><BR \/>Ersten Angaben zufolge wurden keine Verletzten gemeldet, die medizinisch versorgt werden mussten.