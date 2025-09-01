Für insgesamt zwei Männer klickten die Handschellen, drei weitere Personen wurden angezeigt: Das ist die Bilanz verstärkter Polizeikontrollen am vergangenen Wochenende in Bozen. Neben der Staatspolizei waren auch Carabinieri, die Finanzpolizei sowie die Gemeindepolizei und das Militär im Einsatz.<BR \/><BR \/>Am Samstagabend griff die Polizei am Obstmarkt ein: Ein polizeibekannter 29-jähriger Marokkaner soll dort Passanten belästigt haben. Er weigerte sich, seine Personalien preiszugeben und bedrohte laut Aussendung der Quästur die Beamten. Er wurde angezeigt.<h3>\r\nFür den 23-Jährigen klickten die Handschellen<\/h3>Am selben Abend wurden die Einsatzkräfte ins Bozner Stadtviertel „Don Bosco“ beordert, nachdem dort jemand in einer Bar Unruhe gestiftet hatte. Vor Ort eingetroffen, wurden sie von einem 23-jährigen Italiener attackiert – er wurde verhaftet und auf die Quästur gebracht.<BR \/><BR \/>Überdies ist am Samstagnachmittag ein 30-jähriger Marokkaner in einem Einkaufszentrum wegen des Verdachts auf Diebstahl angezeigt worden.<BR \/><BR \/><BR \/>Am Sonntagnachmittag, heißt es weiter in der Aussendung, wurden die Einsatzkräfte in die Bozner Industriezone gerufen. Zuvor war er dort überfallen und dabei verletzt worden.<h3>\r\nBeamter wird bei Einsatz verletzt<\/h3>Vor Ort angekommen, spürten die Einsatzkräfte einen Verdächtigen auf, der daraufhin einen Polizisten angriff und verletzte. Er fügte dem Beamten Verletzungen zu, die binnen sieben Tagen abheilen sollen. Der Mann wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.<BR \/><BR \/>Schließlich führten die Beamten auch Kontrollen im Kapuzinerpark durch: Dabei kontrollierten sie einen 23-jährigen Marokkaner, der bereits polizeibekannt ist. Er hatte laut Aussendung 15 Gramm Haschisch bei sich und wurde ausgewiesen.