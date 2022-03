Bozen: Mehrere Dealer ertappt – Anzeigen und Festnahme

Schon am Vormittag wurde eine 31-jährige Italienerin mit Hilfe der Kameraüberwachung dabei beobachtet, wie sie eine Substanz in mehrere Dosen verpackte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife reagierte die Frau aggressiv, konnte dann aber festgenommen worden. Sie hatte Psychopharmaka für den Verkauf verpackt.Am Nachmittag wurde eine wegen Drogendelikten amtsbekannte 34-Jährige aus Leifers in Oberau einer Kontrolle unterzogen. In ihrem Auto wurden 20 Gramm Kokain gefunden.Kurze Zeit später wurde ein mutmaßlicher Drogenhändler (26), aus Gambia und obdachlos, aus dem Verkehr gezogen. Er hatte 30 Gramm Haschisch bei sich.Am frühen Abend dann, ging den Ordnungshüter ein 30-jähriger Algerier ins Netz. Beim Anblick der Streife hatte er sich rasch eines Stücks Haschisch entledigt. Bei einer genaueren Kontrolle wurden bei ihm noch 1020 Euro entdeckt. Sie sollen laut Aussendung der Quästur aus dem Drogenverkauf stammen.