Die Maßnahmen betreffen Personen, die in den vergangenen Wochen durch gewalttätiges oder ordnungswidriges Verhalten im Bereich von Lokalen aufgefallen waren.<BR \/><BR \/>Darunter ein 23-Jähriger, der Anfang Juni vor einer Bar in der Postgasse in alkoholisiertem Zustand Gäste bedroht haben soll, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Zwei weitere Männer sollen am selben Abend in der Goethestraße für Unruhe gesorgt haben. Gegen alle drei wurde Anzeige erstattet und ein Zutrittsverbot für das betreffende Gebiet erlassen.<BR \/><BR \/>Ein viertes Zutrittsverbot wurde gegen einen 40-jährigen Bozner verhängt. Er soll nach einer Schlägerei in einem Lokal in der Parmastraße geparkte Fahrzeuge beschädigt sowie Polizeibeamte bedroht und beleidigt haben.<BR \/><BR \/>Die vier Betroffenen dürfen die jeweiligen Lokale und angrenzende Bereiche für drei Jahre nicht mehr betreten. Die Maßnahmen dienen der Prävention von Gewalt und sollen Straftaten im Nachtleben eindämmen.