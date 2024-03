Bozen: Mehrere Kilo Drogen in Wohnung entdeckt

Die Polizei hat in der Wohnung eines Mannes in Bozen eine bedeutende Menge Drogen sichergestellt. Bei der Durchsuchung der Wohnung und des Kellers im Bozner Europaviertel entdeckten die Beamten am gestrigen Freitag insgesamt 1,5 Kilogramm Haschisch und ein Kilogramm Marihuana.Der Marktwert der beschlagnahmten Drogen wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der 34-jährige Italiener wurde inhaftiert, und zusätzlich wurde ihm eine Verwarnung durch Quästor Paolo Sartori ausgesprochen.Es wurde bekannt, dass der Mann keiner geregelten Arbeit nachgeht und bereits wegen Diebstahls vorbestraft ist. „Der Kampf gegen den Drogenhandel ist von entscheidender Bedeutung, um kriminellen Organisationen ihre illegalen Einnahmequellen zu entziehen“, betonte Quästor Paolo Sartori in der offiziellen Pressemitteilung.