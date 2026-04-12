<BR \/>Zwischen der Sparkassenstraße in der Bozner Altstadt und dem Siegesplatz im Stadtviertel Gries-Quirein sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Müllcontainer in Brand geraten, bestätigte die Berufsfeuerwehr.<BR \/><BR \/>Die Alarmierungen gingen zwischen 2.30 Uhr und vier Uhr ein – die Einsatzkräfte konnten die fünf Brände unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten der Flammen auf andere Gegenstände verhindern. <BR \/><BR \/>Die Erhebungen zur genauen Brandursache laufen; Medienberichten zufolge steht der Verdacht auf Brandstiftung im Raum.