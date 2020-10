Bozen: Meldeamt wegen Corona geschlossen

Wie die Gemeinde Bozen in einer Pressemitteilung erklärt, bleibt der Sitz der demographischen Dienste in der Vintlerstraße am Montag 26. Oktober und voraussichtlich auch am Dienstag 27. Oktober 2020 geschlossen.Die Sektoren Standesamt, Identitätskarten und Bescheinigungen sind von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr über einen Anrufbeantworter erreichbar.

stol