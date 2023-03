Bozen: Minderjähriger mit 96 Gramm Haschisch erwischt

Bei Kontrollen in Bozen zwecks Vorbeugung und Unterbindung des Drogenhandels haben Beamte der Stadtpolizei vor einigen Tagen im Petrarca-Park einen Minderjährigen kontrolliert und dabei 14,07 Gramm Haschisch und eine Präzisionswaage gefunden.Eine genauere Personendurchsuchung blieb erfolglos, aber bei der Durchsuchung der Wohnung, in welcher der junge Mann lebt, wurden die Beamten nochmals fündig: In einer Schublade fanden sie 82,46 Gramm Haschisch.Die Polizeikräfte informierten daraufhin die Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht Bozen über den Drogenfund.