Der Zugriff erfolgte am Samstagnachmittag im Bozner Stadtviertel Europa-Neustift. Vorausgegangen waren tagelange Beschattungen und Beobachtungen durch die Carabinieri, die im Rahmen einer gezielten Aktion gegen den Drogenhandel unter Jugendlichen unterwegs waren.<BR \/><BR \/>Als die Beamten den Jugendlichen nach einer längeren Verfolgung stoppen und durchsuchen konnten, wurden sie rasch fündig: Der Minderjährige trug vier fertig abgepackte, verschweißte Dosen Kokain bei sich, die offenbar für den Weiterverkauf bestimmt waren.<h3>Scharfe Waffe und 28 Schuss Munition im Kinderzimmer<\/h3>Aufgrund des Fundes dehnten die Ermittler die Durchsuchung umgehend auf das Elternhaus des Jugendlichen aus. Im Jugendzimmer stießen die Beamten auf ein erschreckendes Arsenal: Eine voll funktionsfähige, halbautomatische Pistole mit abgetragener Seriennummer und eingesetztem Magazin; 28 Schuss scharfe Munition des Kalibers 9x21; weitere 37 Gramm Kokain in einer Verpackung sowie eine Präzisionswaage und Zubehör zum Abwiegen und Verpacken der Drogen.<BR \/><BR \/>Die Pistole und die Munition wurden umgehend beschlagnahmt. Ballistische Experten der Carabinieri prüfen nun, ob die Waffe bei früheren Straftaten eingesetzt wurde oder aus einem Einbruch stammt.<h3>\r\nJugendrichter ordnet Unterbringung im Heim an<\/h3>Die Verhaftung des Minderjährigen wurde vom Jugendrichter am Landesgericht Bozen bestätigt. Dieser ordnete als Vorsichtsmaßnahme die sofortige Unterbringung des Jugendlichen in einer geschützten Einrichtung an.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri nutzten den Vorfall für eine eindringliche Warnung an Jugendliche und Eltern: Der Fund einer geladenen Schusswaffe bei einem Minderjährigen zeige deutlich, wie gefährlich die Drogenszene sei. Wer mit Drogen in Berührung komme, gerate unweigerlich in das Umfeld skrupelloser krimineller Netzwerke und setze sich enormen Gefahren für Leib und Leben aus, so die Carabinieri.