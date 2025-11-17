<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich vor einigen Wochen in der Bozner Romstraße. Ein junger Mann hatte den Abend mit Freunden außerhalb der Landeshauptstadt verbracht und war gegen drei Uhr nachts mit einem Shuttlebus nach Bozen zurückgekehrt. <h3>\r\nTäter sollen Opfer mehrere Minuten lang gefolgt sein <\/h3>\r\nIn der Romstraße stieg er aus, er war allein, aber nur einige Minuten lang. Plötzlich sollen ihn zwei Männer angegriffen haben. Sie rissen ihm laut einer Aussendung der Carabinieri eine Goldkette vom Hals. <BR \/><BR \/>In der Folge erstattete das Opfer Anzeige bei den Carabinieri, die sofort eine Ermittlung einleiteten. Dank der Untersuchung der Videos von Überwachungskameras in der Umgebung konnten die Beamten die Tat rekonstruieren. <BR \/>So stellte sich laut Aussendung heraus, dass die beiden Täter ihrem Opfer mehrere Minuten lang gefolgt waren und offenbar darauf gewartet hatten, im richtigen Moment und in Abwesenheit von Augenzeugen zuzuschlagen. <h3>\r\nEiner der Verdächtigen gilt als gemeingefährlich: U-Haft <\/h3>\r\nDie Beamten konnten dank Videos nicht nur die Tat rekonstruieren, sondern auch die beiden Täter identifizieren. Bei einem der beiden handle es sich laut Carabinieri um einen gemeingefährlichen Kriminellen, der nun im Bozner Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt. <BR \/><BR \/>„Die Sicherheit unserer Jugendlichen, besonders in den Nachtstunden, bleibt oberste Priorität“, sagt Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone von der Carabinieri-Kompanie Bozen. „Wir werden weiterhin unsere ständige Anwesenheit garantieren und entschlossen gegen Personen vorgehen, die eine Gefahr für die Familien in Bozen darstellen.“