Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr. Beamte der Bozner Stadtpolizei waren mit Verkehrskontrollen beschäftigt, als sie einen ausländischen Staatsbürger am Steuer eines Lkw anhielten. Der Mann wirkte laut Aussendung der Stadtpolizei deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten – dieser ergab einen Wert von 2,84 Promille.<h3>\r\nAlkoholverbot für Berufsfahrer<\/h3> Da es sich bei dem Fahrer um einen Berufskraftfahrer handelt, gilt für diesen ein striktes Alkoholverbot von 0,0 Promille hinter dem Steuer.<BR \/><BR \/>Doch damit nicht genug: Während der Fahrt verursachte der Mann außerdem einen Verkehrsunfall. Dieser endete glücklicherweise glimpflich. Angesichts des schweren Fahrzeugs sowie des starken Verkehrs und der vielen Fußgänger hätte die Situation jedoch deutlich schlimmer enden können.