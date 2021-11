Bozen: Mit fremdem Green Pass in der Bar – Anzeige

Die Finanzpolizei hat in den vergangenen Tagen die Einhaltung der Green Pass-Pflicht für den Besuch der Gastronomie eingehend kontrolliert. In einer Bar im Zentrum der Landeshauptstadt stießen die Ermittler dabei auf einen 23-jährigen Gast, der zunächst erklärte, dass er keinen Grünen Pass habe. Außerdem versuchte er sogar sein Mobiltelefon vor den Polizisten zu verstecken.Misstrauisch geworden, fragten die Ermittler beim Wirt nach, ob er denn den Grünen Pass des 23-Jährigen nicht kontrolliert hätte. Der Wirt gab aber an, seine Kontrollpflicht erfüllt zu haben – Augenzeugen konnte dies bestätigen.Schließlich zeigte der junge Mann dann doch einen QR-Code auf seinem Mobiltelefon, der zwar gültig war, jedoch auf den Namen einer anderen Person ausgestellt war.Für diesen Täuschungsversuch hat sich der 23-Jährige eine Geldstrafe von 400 Euro und zudem eine Anzeige wegen Annahme einer falschen Identität eingehandelt. Dafür ist vom Gesetzgeber eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr vorgesehen.

