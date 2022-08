Bozen: Mit Messer Passanten attackiert

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr vor dem Tabakwarenladen am Waltherplatz, wo die 4 bei ihrem abendlichen Bummel durch die Landeshauptstadt gerade Zigaretten gekauft hatten. Der junge Mann näherte sich ihnen und pöbelte sie zunächst nur an und beschimpfte sie.Doch dann zog er ein großes Messer hervor, mit dem er durchaus nicht nur drohte. Er versuchte vielmehr, damit auf seine Opfer einzustechen und sie zu verletzten. Geistesgegenwärtig ergriffen diese die Flucht und alarmierten gleichzeitig die Polizei über den Vorfall.Eine Streife war rasch vor Ort und konnte aufgrund der Täterbeschreibung den Mann auch bald ausforschen: Er wurde von den Polizisten am Bahnhofspark aufgegriffen – allerdings ohne Messer. Er wurde mit auf die Quästur genommen und angezeigt. Da er aber einen offensichtlich verwirrten und erregten Eindruck machte, wurde er aufgrund seines Zustandes ins Krankenhaus gebracht. Der Mann soll bereits in den Tagen zuvor auffällig gewesen sein.