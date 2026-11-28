Die Polizei war zum Marcella-Casagrande-Platz gerufen worden, nachdem mehrere Angriffe gemeldet worden waren. Der mutmaßliche Täter versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber wenig später von den Beamten angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde ein großes Klappmesser sichergestellt.<BR \/><BR \/>Laut Angaben des 82-jährigen Opfers hatte der Mann ihn beim Spazierengehen ins Gesicht geschlagen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Zudem habe er ihm mit dem Tod gedroht. Zwei weitere Personen meldeten, ebenfalls von ihm angegriffen und bedroht worden zu sein.<BR \/><BR \/>Der 58-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt war, wurde ins Gefängnis gebracht.