Am Wochenende stand die Verkehrssicherheit im Mittelpunkt der Kontrollen der Bozner Stadtpolizei. Zwei Autofahrer wurden wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt: Ein 33-Jähriger mit einem Blutalkoholgehalt von 2,32 Promille – sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Überdies wurde ein 28-jähriger Autofahrer mit einem Blutalkoholgehalt von 1,83 Promille angezeigt, heißt es auf der Website der Gemeinde Bozen.<h3>\r\nIllegaler Taxifahrer angezeigt<\/h3>Auch ein Fahrer mit Mietwagenlizenz aus einer Nachbargemeinde wurde bestraft, weil er ohne entsprechende Erlaubnis Taxi-Dienstleistungen angeboten hat. Ihm droht eine Geldstrafe von 178 Euro sowie ein einmonatiger Entzug des Fahrzeugscheins.<BR \/><BR \/>Auf dem Verdiplatz wurde ein Mann aus Gambia angezeigt, nachdem er mit mehreren Dosen Kokain und einem spitzen Metallgegenstand mit Klinge erwischt worden war. <BR \/><BR \/>Die Stadtpolizei kündigte an, ihre Kontrollen im gesamten Stadtgebiet fortzusetzen.