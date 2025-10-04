„Galateo morto is queer joy“ (Ein toter Galateo ist die Freude der Queeren) steht in schwarzen Buchstaben auf der Mauer, verziert mit Herzchen. Die politische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Schrift habe Ähnlichkeiten zu den früheren Morddrohungen gegen den ehemaligen Quästor von Bozen, Paolo Sartori. <BR \/><BR \/>Hintergrund dürfte sein, dass Galateo (Fratelli d'Italia) im vergangenen Juni die Regenbogenfahne (Symbol der LGBTQ-Community) aus dem Pressesaal des Landes entfernen hatte lassen.<BR \/><BR \/>„Hier ist sie die Friedenskampagne der Pazifisten in Bozen“, schreibt Galateo dazu auf Facebook. Landeshauptmann Arno Kompatscher stellt sich hinter seinen Vize und verurteilt die Aktion.