Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr an der Kreuzung zwischen der Bruno-Buozzi-Straße und der Giuseppe di Vittorio Straße im Industriegebiet von Bozen.<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen zog sich der Motorradfahrer, ein Angestellter einer Firma in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle, schwere Verletzungen am Fuß zu. Durch den Aufprall wurde der Mann mehrere Meter weit geschleudert.<BR \/><BR \/>Ein Notarzt war rasch vor Ort, ebenso der Rettungsdienst. Der Verletzte wurde mit einem Krankenwagen des Roten Kreuzes ins Krankenhaus von Bozen gebracht. Über die genaue Unfallursache ist derzeit noch nichts bekannt.