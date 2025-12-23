In der Nacht auf Dienstag hat die Staatspolizei in Bozen einen Mann verhaftet, der ein Geschäft in der Pfarrhofstraße ausgeraubt haben soll. Entscheidend war ein Hinweis eines aufmerksamen Anrainers, der verdächtige Geräusche bemerkt und die Polizei verständigt hatte.<BR \/><BR \/>Der Zeuge will vom Fenster aus beobachtet haben, wie der Mann versucht habe, die Rollläden des Geschäfts hochzuziehen. Dank der genauen Personenbeschreibung konnte eine Streife der Polizei den mutmaßlichen Täter unweit samt entwendeter Kassenlade stellen. <BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um einen italienischen Staatsbürger, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist. Der Mann wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.<BR \/><BR \/>Am selben Tag zeigte die Polizei einen tunesischen Asylwerber wegen Hehlerei an. Er war im Besitz einer Registrierkasse, deren Herkunft derzeit überprüft wird. In der Nähe des Verdiplatzes in Bozen wurde zudem ein weiterer ausländischer Staatsbürger wegen Drogenbesitz mit Verkaufabsicht angezeigt – bei ihm wurden 0,5 Gramm Haschisch sichergestellt, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/>Ebenso angezeigt wurden zwei ausländische Staatsbürger: Einmal wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots und wegen Widerstand und Bedrohung von Amtspersonen.