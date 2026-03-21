Die Staatspolizei stieß am Freitag bei einer Kontrolle auf einen 31-jährigen Marokkaner. Als dieser die Ordnungshüter bemerkte, versuchte er, ein Stück Haschisch wegzuwerfen.<BR \/><BR \/>Der Mann hatte knapp fünf Gramm Haschisch sowie Bargeld unbekannter Herkunft bei sich. <BR \/><BR \/>Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Aufenthaltsverbot bestand und aufgrund mehrerer Delikte – unter anderem Drogenhandel und die Belästigung einer Frau – Untersuchungshaft verhängt worden war. Daraufhin klickten für ihn die Handschellen.