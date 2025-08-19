Bei einer Kontrolle in der Nähe der MeBo-Brücke entlang der Eisack-Ufer-Straße fiel den Polizisten ein Mann auf, der ein auf dem Boden verstecktes Päckchen aufhob. <BR \/><BR \/>Als er die Beamten erblickte, soll er versucht haben zu flüchten, wie die Stadtgemeinde Bozen auf ihrer Website schreibt. Allerdings gelang es ihnen, ihn zu halten. Im Zuge weiterer Durchsuchungen stellten die Beamten rund 190 Gramm Kokain sowie 140 Euro Bargeld und eine Präzisionswaage sicher.<BR \/><BR \/>Für den 33-Jährigen klickten die Handschellen; er wurde ins Bozner Gefängnis überführt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>