Die Kontrolle fand während eines verstärkten Sicherheitsdienstes anlässlich des Weihnachtsmarkts in der Landeshauptstadt statt. Die Maßnahmen waren vom Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden.<BR \/><BR \/>Die Hundeeinheit der Finanzpolizei schlug bei einem 20-jährigen tunesischen Staatsbürger Alarm. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, soll der junge Mann die Flucht ergriffen haben. <h3>\r\nHaschisch, Kokain und 455 Euro sichergestellt <\/h3>Er kam jedoch nicht weit, die Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn rasch stoppen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in der Jackentasche des Verdächtigen ein Haschisch-Block mit 18 Gramm sowie vier Tabletten eines angstlösenden Medikaments gefunden.<BR \/><BR \/> Zusätzlich entdeckten die Beamten in seinen Socken drei Päckchen mit rund fünf Gramm Kokain. Sichergestellt wurden zudem eine Klinge mit Drogenrückständen sowie 455 Euro in bar – Geld, das laut Polizei mutmaßlich aus dem vorherigen Verkauf von Drogen stammt.<BR \/><BR \/>Der junge Mann war bereits polizeibekannt und hielt sich ohne regulären Aufenthaltsstatus in Italien auf. Er wurde wegen des Drogenbesitzes mit Verkausfabsicht sowie des Tragens potenziell gefährlicher Gegenstände angezeigt.