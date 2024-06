Bozen: Mutmaßlicher Drogendealer in Zug geschnappt – „Komisch verhalten“

Mit 115 Gramm Kokain erwischt

2 Beamte beobachteten, wie der mutmaßliche Drogendealer ausländischer Herkunft, der aber in Apulien wohnhaft ist, das fast leere Zugabteil betrat und seinen kleinen Rucksack in die Gepäckablage verstaute. Eigenartigerweise hätte er sich selbst aber weit davon entfernt gesetzt, so die Finanzpolizei . Während der Fahrt hätte er seinen Rucksack kaum aus den Augen gelassen.Nachdem der Zug in Bozen angekommen war, wartete der Verdächtige, bis sich die Waggons leerten und vergewisserte sich, dass keine Beamten auf dem Bahnsteig waren. Danach stieg er mit seinem Rucksack aus.Die Beamten hatten alles genau beobachtet und entschieden, den Mann zu kontrollieren. Im Rucksack fanden sie 2 Säckchen mit insgesamt 115 Gramm Kokain, außerdem hatte er 700 Euro Bargeld in einer versteckten Hosentasche.Der mehrfach vorbestrafte Mann wurde daraufhin festgenommen.