Vor Kurzem ist es der Stadtpolizei geglückt, einen tunesischen Staatsbürger (Jahrgang 1995) anzuzeigen, der dabei beobachtet wurde, wie er in der Nähe der gelben Brücke Drogen in der Erde vergraben hat. Außerdem wurde er laut Stadtpolizei auch dabei erwischt, wie er die Drogen wieder aus dem Versteck holte – mutmaßlich, um sie zu verkaufen. Bereits seit einiger Zeit wurde der Bereich zwischen der Gelben Brücke und der Drususbrücke regelmäßig kontrolliert und observiert.<BR \/><BR \/>Bei der Verhaftung des Mannes stellten die Beamten rund 30 Gramm Haschisch, etwa 12 Gramm Kokain und 400 Euro in bar sicher.