Die Streife hatte den Mann in der Bozner Raiffeisenstraße bemerkt, wie er beim Anblick des Polizeiautos davonlief. Den Beamten gelang es, den Flüchtigen kurze Zeit später in der Rittnerstraße zu stellen, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/>Bei einer Personenkontrolle stießen die Beamten auf rund 10 Gramm Kokain, bereits in verkaufsfertige Dosen verpackt. Der Mann, ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung und bereits polizeibekannt, wurde verhaftet. <BR \/><BR \/>Quästor Giuseppe Ferrari hat einen Ausweisungsbescheid gegen den Mann erlassen.