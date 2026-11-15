<BR \/>Zuvor hatten zwei Frauen den Diebstahl ihrer Kleidung aus einem Waschsalon gemeldet. Sicherheitskräfte konnten die gestohlenen Gegenstände dank der Untersuchung der Aufnahmen der Überwachungskameras finden. Bei der Suche nach dem Verdächtigen hörten sie schließlich Hilferufe aus einem stecken gebliebenen Aufzug.<BR \/><BR \/>Offenbar hatte der Mann die Aufzugssteuerung beschädigt und mehrere Kabel durchtrennt. Die Feuerwehr musste das Dach der Kabine aufschneiden, um ihn zu befreien. Der Mann verbrachte offenbar insgesamt drei Stunden in dem Aufzug. Anschließend wurde der 30-Jährige festgenommen. Der Aufzug bleibt vorerst außer Betrieb. Der Schaden beläuft sich laut einem Bericht der Tageszeitung „Alto Adige“ auf rund 50.000 Euro.