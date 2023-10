Bozen: Mutmaßlicher Serieneinbrecher gefasst

Im vergangenen August hatte die Polizei nach einer Serie von Einbrüchen in Geschäften und Tabaktrafiken in Bozen die Ermittlungen aufgenommen.Insgesamt war durch diese Einbrüche ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.Die Ermittlungen führten zu einem 38-jährigen Tunesier, der schon mehrfach vorbestraft ist. Als schließlich ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde, tauchte der Verdächtige jedoch unter und die Polizei verlor seine Spur.Bis vor wenigen Tagen, als die Ordnungshüter bei einem Streit zwischen 2 Männern in einer Wohnung im Bozner Stadtteil Oberau-Haslach eingreifen mussten.Wie sich herausstellte, handelte es sich bei einem der beiden um den gesuchten Verdächtigen. Die Polizei überstellte ihn ins Gefängnis.