Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Universität, wo ein Streit zwischen mehreren Personen ausbrach. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Fest steht, dass ein nordafrikanischer Mann Mitte 20 brutal niedergestochen wurde. Das Opfer wurde bei Eintreffen der Rettungskräfte sofort erstversorgt und umgehend ins Bozner Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation schwebt der junge Mann nicht mehr in Lebensgefahr, befindet sich aber weiterhin auf der Intensivstation.<BR \/><BR \/>Nach der Tat war der mutmaßlich Täter zunächst geflüchtet. Nun konnte er festgenommen werden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlicher-messerattacke-in-bozen-das-sagt-die-staatsanwaltschaft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erst in der Nacht auf vergangenen Sonntag kam es in Bozen Süd zu einer tödlichen Messerattacke, wo ein 32-jähriger Rumäne sein Leben verlor.<\/a>