Bozen: Mutter und Tochter berauben alte Dame

Als die Ordnungshüter in Bozen im Einsatz waren, fielen ihnen sofort 2 Frauen auf, die bereits dafür bekannt waren, zahlreiche Eigentumsdelikte begangen zu haben. Die Frauen hatten vor den Augen der Polizisten ein Gebäude betreten, welches sie bereits nach 15 Minuten wieder verließen.Daraufhin hielten die Polizisten die 2 Frauen auf und stellten fest, dass die Frauen tatsächlich erneut zugeschlagen hatten: Sie hatten sich an der Tür einer alten Dame als Sozialarbeiter ausgegeben, um in die Wohnung der Dame zu gelangen.Während sich die Tochter in der Küche mit der Dame unterhielt um sie abzulenken, durchsuchte die Mutter die Wohnung. Im Schlafzimmer fand sie schließlich etwas Bargeld.Mutter und Tochter wurden verhaftet und unter Hausarrest in ihre Häuser gebracht, während die Beute an das Opfer zurückgegeben werden konnte.

