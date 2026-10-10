Aufgefallen war der junge Mann einer Polizeistreife im Stadtviertel Don Bosco. Als er die Beamten bemerkte, versuchte er sich laut Aussendung der Quästur hinter Müllcontainern zu verstecken. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten mehrere Schmuckstücke und 800 Euro Bargeld.<BR \/><BR \/>Kurz darauf meldete eine 90-Jährige einen Einbruch in ihrer Wohnung. Die Frau erklärte, dass ihr beim Einkaufen die Wohnungsschlüssel gestohlen worden seien. Bei ihrer Rückkehr habe sie die durchsuchte Wohnung vorgefunden. Schmuck und Bargeld fehlten.<BR \/><BR \/>Die Polizei stellte einen Zusammenhang zwischen dem 19-Jährigen und dem Einbruch her. Die Seniorin erkannte die sichergestellten Gegenstände als ihr Eigentum wieder. Der junge Mann wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.